واقعة غريبة في الكويت.. أردني يتهم زوجته بسرقة

2022/12/30 | 11:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الكويت واقعة غريبة، بعدما اتهم وافد أردني لزوجته بسرقة "أدوات الطبخ" بعد خلافات زوجية بينهما.

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