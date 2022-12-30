2022/12/30 | 11:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة المالية: الجانب الأميركي لم يفرض عقوبات على القطاع المصرفي العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/30 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة المالية: الجانب الأميركي لم يفرض عقوبات على القطاع المصرفي العراقي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة المالية: الجانب الأميركي لم يفرض عقوبات على القطاع المصرفي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).