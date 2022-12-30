منتسب أمني يطلق النار على نفسه جنوبي بغداد

2022/12/30 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن منتسباً أمنيا أطلق النار على نفسه جنوبي بغداد.

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