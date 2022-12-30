2022/12/30 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– البصرة

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، اليوم الجمعة، عن اتخاذ اجراءات وقائية لتلافي انقطاع الكهرباء او حدوث اي خلل فني خلال مباراة العراق والكويت الودية اليوم .

وقال إن" بعض المشاكل التي شابت مباراة الميناء والكويت الكويتي من ناحية الإضاءة والانترنت وغيرها تمت معالجتها "، موضحا انه "يجب ان نعي ان مباراة السفانة كانت تجريبية للملعب ومباراة اليوم هي تجريبية ايضا وعليه ممكن ان تحدث مشكلة هنا وهناك وحينها سيتم حلها ليكون الملعب جاهزا للمباريات الرسمية في السابع من الشهر المقبل"، بحسب تصريح لـ (بغداد اليوم).

واضاف ان" المباريات لن تقام على الطاقة الكهربائية الوطنية وسيتم تشغيل مولدات كبيرة لتشغيل الملعب اثناء المباريات لتلافي اي خطأ هي بأستطاعة هذه المولدات تشغيل الملعب وعشرة أضعاف من حاجته للطاقة وهذا الأمر سيجنبنا انطفاء الكهرباء الوطنية مبينا ان هناك وحدات إنتاج تعمل ووحدات احتياط داخل الملعب إضافة لوجود خازن للكهرباء وهذا سيعطينا زخم بوجود طاقة كهربائية كافية".

وكانت الجماهير العراقية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد صدموا في أول مباراة افتتاحية لملعب الميناء بفعل الانارة الضعيفة وغير الموزعة بشكل صحيح على ارضية الملعب.

وتفاجأ الجمهور بانطفاء نصف الانارة بشكل مفاجئ بينما كانت المباراة جارية، فيما قال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الكهرباء انقطعت مرتين خلال المباراة ولكنها عادت خلال اقل من دقيقة، بفعل وجود مولدات تشتغل اوتوماتيكيًا بعد انطفاء الكهرباء"، وهو امر اعتبره مراقبون "صادم" وسيعرض العراق لاحراج كبير فيما لو انقطعت الكهرباء اثناء مباريات كأس الخليج، في الوقت الذي يجب ان يتم تجهيز طاقة كهربائية مستمرة خاصة للملاعب.

هذا ويشهد ملعب الميناء الاولمبي اليوم مباراة ودية بين منتخبنا الوطني وضيفه المنتخب الكويتي استعدادا لبطولة الخليج حيث سيلعب منتخبنا بمجموعته الاولى إلى جانب منتخبات عمان واليمن والسعودية فيما ستلعب الكويت مع البحرين حاملة النسخة السابقة إضافة إلى قطر والامارات .

وستُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة، من 6 إلى 19 كانون الثاني/ يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

تحرير : ع ك

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