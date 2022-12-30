اعتقال 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في واسط

2022/12/30 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، اعتقال 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة.

وذكرت القيادة، أن "مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وحسب التوجيهات المستمرة لقائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد في ملاحقة مروجي ومتعاطي المخدرات، إستطاعت مفارز المديرية من خلال ممارسات منفصلة أجريت ضمن أقضية ونواحي المحافظة من إلقاء القبض على ثلاث متهمين بالإتجار وتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة".

واضافت أنه "إتخذت الإجراءات القانونية بحقهم ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل"، وفقا للبيان الذي تلقه (بغداد اليوم).

تحرير: أ.ق

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