2022/12/30 | 11:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: لقطات من حديث وزيرة المالية طيف سامي لوسائل الاعلام، 12/30/2022 –...

ظهرت المقالة وزيرة المالية: لا قيود وعقوبات على القطاع المصرفي العراقي من الجانب الأمريكي أولاً على المسلة.

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