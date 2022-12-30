انتحار منتسب باطلاق النار على نفسه في المحمودية

2022/12/30 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بانتحار منتسب باطلاق النار على نفسه في المحمودية.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “منتسب في وزارة الداخلية انتحر باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه الحكومي (مسدس) في منطقة المحمودية ببغداد”.

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