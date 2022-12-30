2022/12/30 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، أهم الفقرات التي ستركز عليها الموازنة، فيما اكدت انها لم ترسل الى مجلس الوزراء .وقالت سامي في تصريح للوكالة الرسمية، إن”البرنامج الوزاري الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة المالية تكشف اهم فقرات الموازنة وتؤكد: لم ترسل الى مجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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