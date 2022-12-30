الامن الوطني يكشف تفاصيل اكبر عمليات تهريب النفط في البصرة (فيديو)

2022/12/30 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اكبر عمليات تهريب النفط في محافظة البصرة، مؤكداً انها تمت عبر ثلاث مراحل من خلال ضباط منتسبين.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة التحقيقة توصلت الى تفاصيل عن ألية التهريب وسيتم كشفها الى الرأي العام"، مبيناً أنه "العملية كانت تتم عبر ثلاث مراحل من خلال الضباط المتورطين و المنسق والمهربين".

واشار الى أن "مهمة الضباط تكمن في تامين الحماية الى المهربين عند سحب النفط الخام، فيما تكمن مهمة المندوب بأصدار البرقيات الرسمية لحركة الصهاريج"، مشيراً الى أنه "يتم اصدار الصهاريج والبرقيات عبر دفع الاموال او باسماء مصانع وهمية".

وتابع القول إن "مهمة المهربين تكمن في تسليم الاموال بعد البيع الى المندوب والضباط المهربين كلا حسب عمله"، لافتا الى أنه "يتم استحصال الاموال بصورة يومية وتقدر ب490 مليون دينار للخرق الواحد".

تحرير: أ.ق

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