الدفاع المدني يصدر 11 توجيها بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية

2022/12/30 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، 11 توجيها بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لسلامة أبناءكم والحفاظ على الهدوء العام وللتقليل من الضوضاء المصاحبة لأنفجارات الالعاب النارية فضلاًً عن خطورتها عند الأستخدام الخاطئ يرجى أتباع الارشادات".

وأضاف "حث ابناءكم على عدم شراء الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية ذات الصجم لخطورتها من خلال استخدامها الخاطئ"، متابعا " في مناسبات الاعياد والافراح يكون استخدام هذه الالعاب النارية بأشراف الاباء او الكبار الأفضل الأبتعاد عنها مطلقاًً".

وأكملت المديرية "ابدل ثقافة استخدام الاسلحة البلاستيكية بألعاب اخرى رياضية لتنميتها الروح العدائية لدى الاطفال"، مؤكدا "في حالة اقتناءكم للالعاب النارية وخلال المناسبات ابعدها عن مصادر الطاقة خشية حصول حوداث الحرائق".

وحذرت "الابتعاد كلياًً عن العبث والمزاح بالالعاب النارية لخطورتها على الاماكن الحساسة في الوجه كما وأنها تكون أحد مصادر الحرائق".



مكملة "تجنب واحذر الاستخدام الخاطئ لبعض الالعاب النارية ذات الاحجام الكبيرة لتسببها بقطع الابهام أو السبابة وهي من الاصابات الخطرة".

وبينت المديرية "يجب على التجار خزن الالعاب النارية بمخازن ذات مواصفات خاصة خشية تعرضها لأي شرارة وبالتالي انفجارها"، مضيفة "يجب تأمين متطلبات الدفاع المدني في المخازن والتي يتم خزن الالعاب النارية فيها وكذلك العجلات الناقلة لهذه الالعاب".

وأشارت الى "لا تترك مطلق الحرية للاطفال للعب بالالعاب النارية او الاسلحة البلاستيكية".



مبينة " حفاظك على هدوء جيرانك مبدأ من مبادئ التعايش السلمي بين المواطنين".

وأكدت المديرية على "ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني(115) المجاني ومن مختلف الشبكات في حصول اي طارئ لا سمح الله".

تحرير: ر.



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