الأمن الوطني يصدر بيانا بشأن ملف تهريب النفط الخام في البصرة (فيديو)

2022/12/30 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدر جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن ملف تهريب النفط الخام في محافظة البصرة.

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