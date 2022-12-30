هدافو كأس الخليج العربي.. الكويتي جاسم يعقوب والعراقي حسين سعيد في الصدارة

2022/12/30 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظل اسم الكويتي جاسم يعقوب محفورا

بأحرف من ذهب في تاريخ بطولة كأس الخليج

العربي لكرة القدم، برصيد 18 هدفا سجلها

في 3 بطولات متتالية، حيث كانت البداية

بأول مشاركة له في نسخة 1972 والتي سجل

فيها 3 أهداف

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