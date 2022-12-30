روسيا توجه

2022/12/30 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت الانفجارات مناطق مختلفة في أنحاء أوكرانيا، الخميس، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية وقتلت 3 أشخاص على الأقل، فيما وصفته كييف بأنه "أحد أكبر الهجمات الصاروخية" التي تنفذها روسيا منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط.

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