2022/12/30 | 13:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يبدو أن مقتدى الصدر، الذي هيمن على السياسة العراقية لمدة عقدين،...

ظهرت المقالة رويترز: الصدر يواجه خطر العزلة الأبدية بعد الانسحاب..



واتباعه ينفرون أولاً على المسلة.

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