بعد التقارب التركي السوري.. الأكراد قد يدفعون

2022/12/30 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثر قطيعة استمرت منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، جمعت موسكو، الأربعاء، وزيري الدفاع التركي والسوري، في خطوة سبقتها مؤشرات على تقارب بين البلدين الخصمين من شأنه وفق محللين، أن يضع القوات الكردية أمام خيارات أحلاها مرّ.

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