توضيح من اللواء رسول بشان أغنية لـ

2022/12/30 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، بشأن أغنية قدمها الفنان الشعبي سعدون الساعدي بمناسبة عيد الجيش.

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