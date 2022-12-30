بالأسماء.. غياب 3 لاعبين عن صفوف المنتخب الوطني في مواجهة الكويت

2022/12/30 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد ، اليوم الجمعة، غياب ثلاثة لاعبين عن صفوف المنتخب في مواجهة الكويت .

وذكر عماد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته (بغداد اليوم) انه "رسميا سيغيب ثلاثة لاعبين عن صفوف منتخبنا الوطني اليوم في مواجهة الكويت الودية،وهم شيركو كريم و أحمد فرحان بسبب إصابة بسيطة، كما تأكد غياب أحمد ياسين للالتحاق بناديه الجديد".

هذا ويشهد ملعب الميناء الاولمبي اليوم مباراة ودية بين منتخبنا الوطني وضيفه المنتخب الكويتي استعدادا لبطولة الخليج حيث سيلعب منتخبنا بمجموعته الاولى إلى جانب منتخبات عمان واليمن والسعودية فيما ستلعب الكويت مع البحرين حاملة النسخة السابقة إضافة إلى قطر والامارات .

وستُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة، من 6 إلى 19 كانون الثاني/ يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

تحرير : ع ك

تحرير : ع ك

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