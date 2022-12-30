الموازنة لم ترسل إلى مجلس الوزراء والعمل جارٍ على إنجازها.. تصريحات مهمة لـ وزيرة المالية طيف سامي

2022/12/30 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزيرة المالية طيف سامي:

🔴 الموازنة لم ترسل إلى مجلس الوزراء والعمل جارٍ على إنجازها.🔴 الموازنة العامة ستركز على القطاع الصحي ودعم الطبقات الهشة ورفع سقف رأس مال القروض للمشاريع الصغيرة.🔴 الموازنة ستتضمن إنشاء صندوق للتنمية ووضعنا تخصيصاته للمنهاج الاستثماري.🔴 سعر البرميل الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة يبلغ 65 دولاراً وقد يصل إلى 70 دولاراً.🔴 مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية.🔴 الحكومة تعمل على إنهاء ملف المحاضرين.🔴جميع المحاضرين الذين شملوا بقرار التخصيص المالي بمنحهم 250 ألفاً مشمولون بقرار التثبيت.🔴 289 ألف محاضر شمل بالتثبيت.🔴محاضرو عام 2020 لم يتم تخصيص لهم أموالاً ضمن قانون الأمن الغذائي.🔴 محاضرو 2020 بحاجة إلى رفع كلفهم من وزير التربية وعرضها على مجلس الوزراء واحتساب كلفهم ضمن قرار 315.🔴 هناك لجنة شكلت حول ملف ارتفاع سعر الصرف وستعرض على مجلس الوزراء للتصويت على أمور جديدة.🔴 الحديث عن عزم فرض الجانب الأمريكي قيودا وعقوبات على القطاع المصرفي وغيره عار عن الصحة.🔴هناك منصة ونظام مشترك بين البنكين الفيدرالي والمركزي كان من المفترض العمل عليها منذ العام 2018 لكن طبق العمل لأغراض تدقيقية بها الآن.🔴 ‏ تطبيق المنصة تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود إلى استقراره الطبيعي.🔴هناك إجراءات أخرى تتخذ لمعالجة ارتفاع سعر الصرف من بينها العمل على الإعفاءات الكمركية وتقديم التسهيلات للتجار لمنع التهريب وعمليات الابتزاز.🔴ملف تثبيت المتعاقدين والأجراء في مؤسسات الدولة سيشمل كل من لديه سنتان عقديتان فعليتان.🔴 آلية تثبيت المتعاقدين والأجراء سيكون من اتجاهين: الأول: الدوائر التي ستتحمل الكلف بالكامل، وأخرى هناك مخصصات لوزارات عالية من خلال المناقلات وتتحمل الدولة الفروقات المالية للوزارات التي لديها أعداد كبيرة وتخصيصات لا تكفي لسدها.🔴سعر صرف الدولار ثبت على 1450 ديناراً في الموازنة.🔴ستتم إعادة دفعات جديدة من مبالغ سرقة القرن

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