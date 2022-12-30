2022/12/30 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الاتصالات، عن تجهز المدينة الرياضية في البصرة وملعب الميناء بخدمة الانترنت.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،”وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة الإتصالات هيام الياسري، قامت ملاكات مديرية البنى التحتية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإتصالات تعلن تجهيز ملعب الميناء والمدينة الرياضية بالإنترنت المركز الخبري الوطني.

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