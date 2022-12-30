2022/12/30 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الجمعة، عن مجموعة وصايا وارشادات بمناسبة احتفالات رأس السنة.ادناه الوصايا والارشادات: 1- حث ابناءكم على عدم شراء الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية ذات الصجم لخطورتها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تصدر توجيهات تخص احتفالات رأس السنة المركز الخبري الوطني.

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