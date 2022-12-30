2022/12/30 | 13:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JRA17Wp2Bto

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نيجيرفان بارزاني ودوره في تحقيق التقدم والتطور في إقليم كوردستان وتدعيم الأمن والاستقرار في العراق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نيجيرفان بارزاني ودوره في تحقيق التقدم والتطور في إقليم كوردستان وتدعيم الأمن والاستقرار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).