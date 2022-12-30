روسيا تشن هجوماً على أوكرانيا بطائرات مسيرة انتحارية

2022/12/30 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة انتحارية إيرانية الصنع، بعد يوم من إطلاق موسكو عشرات الصواريخ في أحدث هجوم يستهدف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير جميع الطائرات المسيرة، التي ذكر أنها أُرسلت من ناحيتي الجنوب الشرقي والشمال.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على قناته بتطبيق تيلغرام: إن “7 طائرات مسيرة كانت تستهدف العاصمة”، مضيفاً أنه تم تدمير 5 منها داخل المدينة واثنتين قبل بلوغ كييف، وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو أن مبنى حكومياً في المدينة تهدم، مشيراً إلى أنه لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

وشنت روسيا عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا منذ منتصف أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية للطاقة وأجبرت السلطات على قطع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ.

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