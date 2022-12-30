توضيح من يحيى رسول بشان اغنية سعدون الساعدي

2022/12/30 | 13:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اليوم الجمعة، توضيحا بشأن اغنية للمطرب سعدون الساعدي.وذكر رسول في تسجيل صوتي وزعه على وسائل الاعلام ضمنها ايرث نيوز انه “بالنسبة للمطرب سعدون الساعدي قدم الي وطلب تقديم شيء للجيش بمناسبة ذكرى تأسيسه ونحن مديرية الاعلام ابوابنا مفتوحة للجميع ولا توجد لدينا […]

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