ما الانعكاسات الاقتصادية والاستثمارية لخليجي 25 على العراق؟

2022/12/30 | 14:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف العراق نسخة بطولة خليجي 25، إذ ستشارك جميع المنتخبات الكروية لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى اليمن والعراق في البطولة التي ستجري في محافظة البصرة العراقية الشهر القادم.

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