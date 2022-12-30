2022/12/30 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفع عدد قتلى العاصفة الثلجية التاريخية التي ضربت قسما كبيرا من الولايات المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، إلى 61 على الأقل بعد أن أعلنت السلطات، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وسجلت الوفيتان في مقاطعة إيري بولاية نيويورك، حيث تقع مدينة بوفالو.



وقال مسؤول المقاطعة، مارك بولونكارز، إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيها، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأوضح أنه تم العثور على 4 من الضحايا في سيارات، و11 في منازل، و17 في الخارج، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تخشى السلطات أن يتسبب الذوبان السريع للثلوج في حدوث فيضانات.

وعلى السلطات المحلية الآن الرد على الانتقادات التي شككت في إدارتها للأزمة.

وسيطر الطقس البارد بمستويات متفاوتة على جزء كبير من البلاد، حتى ولايتي تكساس وفلوريدا، غير المعتادتين على مثل هذه الأحوال الجوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).