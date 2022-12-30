(بغداد اليوم) تناقش آلية تسهيل دخول المنتخبات والوفود الخليجية إلى البصرة

2022/12/30 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام الأحوال المدنية والإقامة والجوازات، اللواء رياض الكعبي، زيادة اعداد المنتسبين في منفذ سفوان ومطار البصرة، مبينا ان تلك الزيادة ستسهم في تسهيل مهمة دخول المنتخبات والوفود الخليجية المشاركة في خليجي25.

وقال الكعبي لـ (بغداد اليوم) إن "هناك إجراءات قامت بها مديريته أثناء دخول المنتخب الكويتي يوم أمس سهلت من مسألة دخولهم وبالتالي فأن هذه الإجراءات ستطبق مع باقي الوفود والمنتخبات، مؤكدا "السعي لتبسيط الإجراءات لتسهيل مهمة الضيوف في بطولة كأس الخليج وانجاح آليات دخول ومغادرة الفرق".

وبين انه "سيزور البصرة قبل البطولة للإشراف على آليات عمل مديرية الجوازات في البصرة لغرض تسهيل استقبال الوفود".

يشار الى ان مدير المنتخبات الكويتية سعود المجمد قد أشاد بتسهيل مهمة دخول المنتخب الكويتي إلى البصرة عبر منفذ سفوان حيث ستنتظر الأزرق اليوم مباراة ودية مع اسود الرافدين في ملعب الميناء الأولمبي .

وستُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة، من 6 إلى 19 كانون الثاني/ يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

تحرير : ع ك

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