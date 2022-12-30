تعرضت لصدمة برد شديد وسقطت أرضًا.. شاهد امرأة تنقذ مئات الخفافيش المتجمدة في منزلها

2022/12/30 | 14:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت جمعية هيوستن للرفق بالحيوان في ولاية تكساس الأمريكية أكثر من ألف خفاش تعرض “لصدمة برد شديد” وذلك بعد أن سقطت متجمدة من أعلى أحد الجسور خلال موجة الطقس البارد التي تتعرض لها أمريكا.

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