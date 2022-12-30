منظمة: ثلث الصحفيين الذين قتلوا خلال الـ 20 عاما الماضية بالعراق وسوريا

2022/12/30 | 14:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قتل 1668 صحفيا في العالم بين عامي 2003 و2022، بمعدل 80 صحافيا...

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