النسيج المجتمعي يشهد اندماج نحو الف و500 اسرة من الغربية في المحافظات الوسطى والجنوبية

2022/12/30 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، اندماج 1,546 اسرة نازحة من المناطق الغربية والشمالية في المحافظات الوسطى والجنوبية.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) انه "بتوجيه من وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، بالاستمرار بتنفيذ البرنامج الحكومي تعلن وزارة الهجرة والمهجرين عن تسجيل موظفي فروعها في محافظات الفرات الاوسط (879) اسرة نازحة وفي المحافظات الجنوبية (432) اسرة نازحة، اضافة الى تسجيل المحافظات الوسطى (235) اسرة نازحة راغبة بالاندماج والاستقرار في محافظات ( بغداد ٫واسط ٫ديالى ٫كربلاء المقدسة ٫الديوانية ٫البصرة ٫ميسان ٫ذي قار والمثنى ) ".

وبين ان "اقبال الاسر لتسجيل جاء بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للأسر النازحة وبالتعاون مع الحكومات المحلية".

يذكر ان المحافظات الانبار والموصل وبعض مناطق صلاح الدين وكركوك شهدت اجتياح وسيطرة عصابات داعش الإرهابية رأفقتها عمليا نزوح مئات الاف الاسر الى اقليم كردستان والى بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية ، ورغم صعوبة الظروف التي عاشها النازحين لكن تحققت فرصة تمتين النسيج المجتمعي بين القوميات والطوائف والتعايش سوية.

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