تحديد موعد البدء ببيع بطاقات الدخول لمباريات خليجي البصرة

2022/12/30 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد البدء ببيع بطاقات الدخول لمباريات خليجي 25 في محافظة البصرة.

وذكر الاتحاد لـ (بغداد اليوم)، أن "غدا الساعة 11 سيتم البدء ببيع بطاقات الدخول للمباريات".

وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بيانا بشأن بيع تذاكر خليجي 25، الذي يقام في محافظة البصرة في السادس من كانون الثاني المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يودُّ أن يوضح للجمهورِ الكريم بأنه لا يوجد بيعٌ مباشرٌ لتذاكر افتتاح خليجي ٢٥ اليوم الخميس في تايمز سكوير مول، وستنطلق عمليةُ البيع المباشر في ٢٠٢٢/١٢/٣١".

ولفت إلى أنه "لن يتمَّ بيع التذاكر في ملعبي البصرة الدوليّ والميناء، وسوف يتم تحديد منافذ البيع لاحقاً".

وستُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة، من 6 إلى 19 كانون الثاني/ يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

تحرير: أ.ق

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