تدحرجت على مياه متجمدة.. انزلاق طائرة نحو منزل بسبب الرياح القوية

2022/12/30 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة قد لا تشاهد كل يوم، تفاجأ رجل يدعى ريك لونغ بطائرة تنزلق نحو منزل صديقه أثناء تواجده بداخله، بعد أن جرفتها الرياح القوية إلى بحيرة “واسيلا ليك” المتجمدة في مدينة ماتانوسكا-سوسيتنا بولاية ألاسكا الأمريكية، ولا يزال من الممكن رؤية بقايا الفوضى التي خلفتها العاصفة في المنطقة.

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