وزارة المالية: استئناف دوام ملاكات دائرتي الموازنة والمحاسبة أثناء العطل الرسمية

2022/12/30 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إستئناف دوام كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة اثناء ايام العطل الرسمية.

وذكرت الوزارة، في بيان “تستمر كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، بالدوام الرسمي ايام (الجمعة والسبت والإحد)، وذلك إستكمالاً للإجراءات التدقيقية المتعلقة بتثبيت شريحة العقود في دوائر الدولة والمفصولين السياسيين واتمام تعويضات ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية”.

وأضافت: “ايضا استمرار دائرة المحاسبة بإجراءات التمويل لشهر كانون الاول الحالي، وتمويل ذرعات العمل المنجزة للمشاريع الإستثمارية، بحسب ماورد بقانون الأمن الغذائي رقم (2) لسنة 2022”.

وتابعت: “وبجهود إستثنائية، تأتي هذه الاجراءات تنفيذاً للبرنامج الوزاري، في ضوء الارتقاء بآليات ادارة المال العام وضمان حقوق جميع الشرائح والفئات المجتمعية وفقاً للتعليمات المنصوص عليها، الى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والتطبيق الأمثل للبرنامج الحكومي في مجال الادارة المالية وضبط النفقات العامة”.

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