تشكيلة العراق لمواجهة الكويت

2022/12/30 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة الكويت.

وسيتواجه المنتخبان على ملعب الميناء الأولمبي عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.

وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض بالكامل، فيما سيرتدي المنتخب الكويتي الزي الأزرق.

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