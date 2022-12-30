2022/12/30 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، استئناف دوام كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة أثناء أيام العطل الرسمية.وقالت الوزارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إنه “بحضور وتوجيه مباشر من قبل وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن استئناف دوام دائرتي الموازنة والمحاسبة خلال ايام العطل الرسمية المركز الخبري الوطني.

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