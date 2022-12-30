2022/12/30 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن استئناف دوام كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة أثناء أيام العطل الرسمية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “بحضور وتوجيه مباشر من قبل وزير المالية طيف سامي، تستمر كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، بالدوام الرسمي أيام (الجمعة والسبت والأحد)، وذلك استكمالاً للإجراءات التدقيقية المتعلقة بتثبيت […]

ظهرت المقالة المالية تعلن استئناف الدوام لدائرتي الموازنة والمحاسبة أيام العطل الرسمية أولاً على ايرث نيوز.

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