أهم ما جاء في بيان جهاز الأمن الوطني العراقي حول بعض من مجريات التحقيق مع شبكة تهريب النفط الخام في البصرة

2022/12/30 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– المتحدث بإسم جهاز الأمن الوطني : مهمة الضباط المتورطين والمهربين في ملف تهريب النفط الخام في البصرة هي تسهيل وحماية حركة الصهاريج واصدار البرقيات والبوجرات الرسمية بالحركة.

– المتحدث بإسم جهاز الأمن الوطني : تقدر كمية الاموال المستحصلة يومياً من تهريب النفط وللخرق الواحد ب (٤٩٠ )مليون دينار تقسم على افراد الشبكة

-المتحدث بإسم جهاز الأمن الوطني : بلغ عدد المتهمين بقضية تهريب النفط الخام في البصرة (٤٩ )شخصاً ما بين ضابط ومنتسب ومهرب

-المتحدث بإسم جهاز الأمن الوطني : عملية السرقة للخرق تستمر لمدة شهر واحد ثم تقوم ذات القوة المكلفة بالحماية والمتورطة بالسرقة بالابلاغ عن الخرق ثم فتح خرق آخر في مكان جديد

المتحدث بإسم جهاز الأمن الوطني: عملية تهريب النفط الخام تتم ليلاً فقط ويهرب يوميا من ٢٠ – ٣٠ صهريجاً ، وتحوير حمولة الصهريج الواحد من (٣٦ )الف لتر الى (٤٤ )الف لتر.

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