تعليق جديد من العامري بشأن أسعار الدولار والحرب الناعمة

2022/12/30 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، بشأن أسعار الدولار والحرب الناعمة.

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