2022/12/30 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تبث وكالة بغداد اليوم احداث مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكويتي الودية المقامة بملعب الميناء الاولمبي في البصرة ,

واعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيلة منتخبنا لمواجهة نظيره الكويتي في المباراة الودية التي تجري في الساعة الثالثة ظهراً في ملعب الميناء الاولمبي.

هذا ويشهد ملعب الميناء الاولمبي اليوم مباراة ودية بين منتخبنا الوطني وضيفه المنتخب الكويتي استعدادا لبطولة الخليج حيث سيلعب منتخبنا بمجموعته الاولى إلى جانب منتخبات عمان واليمن والسعودية فيما ستلعب الكويت مع البحرين حاملة النسخة السابقة إضافة إلى قطر والامارات .

وستُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة، من 6 إلى 19 كانون الثاني/ يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

لمشاهدة البث المباشر : اضغط هنا

تحرير : ع ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي البصرة.. (بغداد اليوم) في تغطية مباشرة لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الكويتي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليجي البصرة.. (بغداد اليوم) في تغطية مباشرة لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).