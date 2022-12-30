المشاكل العالقة بين المركز والاقليم على طاولة الحكيم وطالباني

2022/12/30 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالبني في بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لتيار الحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أننا "استقبلنا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وتداولنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد و إقليم كردستان".

وأضاف أننا "استذكرنا العلاقة التاريخية التي جمعتنا مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني والبطولات التي أسهمت في مقارعة الدكتاتورية ومواجهة الإرهاب وبناء الدولة العراقية بعد 2003".

وأكد البيان على "أهمية دعم الحكومة والوقوف معها حتى تتمكن من تجسير العلاقة بين المواطن والقوى السياسية"، مشددا على "رسم العلاقة بين بغداد و إقليم كردستان وفق مبدأ التنازل للمصلحة العامة ومبدأ الحقوق والواجبات فضلا عن اعتماد الدستور لحل الإشكاليات العالقة".

وبين أن "الإرهاب يمثل تهديدا أمنيا يتطلب تضافر الجهود وتبادل المعلومات والتحرك بروح الفريق الواحد لرصد أي تحرك للإرهابيين مع إدامة العمليات الاستباقية والإفادة من خسارة الإرهاب لحواضنه الاجتماعية"، مؤكدا على "أهمية التنسيق الأمني بين بغداد والاقليم".

وصباح اليوم، افاد مصدر مطلع بوصول بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "طالباني وصل إلى بغداد لإجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين ورؤوساء الأحزاب السياسية حول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة".

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