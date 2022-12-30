المنتخب العراقي يسجل الهدف الاول في مرمى الكويت

2022/12/30 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

سجل المنتخب العراقي هدفه الاول في مرمى نظيره الكويتي في المواجهة الودية المقامة على ملعب الميناء في البصرة .

وجاء الهدف في الدقيقة 8 من زمن الشوط الاول من قبل اللاعب علي فائز .

هذا وتأتي المباراة استعدادا لبطولة الخليج 25 حيث سيلعب منتخبنا بمجموعته الاولى إلى جانب منتخبات عمان واليمن والسعودية فيما ستلعب الكويت مع البحرين حاملة النسخة السابقة إضافة إلى قطر والامارات .

وستُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة، من 6 إلى 19 كانون الثاني/ يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

تحرير : ع ك

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