حصاد 2022.. إليكم أبرز الأحداث والمحطات التي شهدتها دبي خلال هذا العام

2022/12/30 | 16:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة دبي العديد من الأحداث والمحطات خلال عام 2022، رسّخت من مكانتها كمدينة المستقبل التي لا تعرف المستحيل.

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