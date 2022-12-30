صحة ميسان تعلن موعد افتتاح مستشفى الحكيم التعليمي

2022/12/30 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، عن موعد افتتاح مستشفى الحكيم التعليمي (التركي)، مؤكدة أن المستشفى يحتوي على أجهزة حديثة وعيادات طبية متخصصة.

وقال مدير عام صحة ميسان، علي العلاق، للوكالة الرسمية إن “الدائرة أكملت جميع التحضيرات للانتقال من مستشفى الشهيد الصدر التعليمي إلى مستشفى الحكيم التعليمي ( التركي )”، مؤكداً أن “موعد الافتتاح سيكون في الرابع من شهر كانون الثاني من عام 2023 “.

وأضاف أن “مستشفى الحكيم التعليمي بسعة 490 سريراً وسيقدم خدمات طبية نوعية وشاملة لأهالي ميسان، لما يحتويه من أجهزة حديثة وعيادات طبية متخصصة”.

وأشار إلى أن “شركة يونيفرسل التركية وبالاشتراك مع الكوادر الهندسية العراقية تواصل العمل لإنجاز المستشفى التركي في المحافظة بأسرع وقت ممكن”.

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