2022/12/30 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت قوات الأمن التركية 17 مشتبهاً في عملية أمنية ضد تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام والقاعدة الإرهابية في إسطنبول.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الجمعة، أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت مداهمات لتوقيف مشتبه بهم يعتقد أنهم على صلة بتنظيمات إرهابية، في ضوء معلومات استخباراتية.

وداهمت القوات 25 عنواناً في 7 مناطق في إسطنبول، وألقت القبض على 17 مشتبهاً، في إطار جهودها للقبض على الإرهابيين الأجانب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عملية لمكافحة الإرهاب.. القبض على 17 شخصاً باسطنبول) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في عملية لمكافحة الإرهاب.. القبض على 17 شخصاً باسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).