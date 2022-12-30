2022/12/30 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد نادي برشلونة، اليوم الجمعة، أن مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون متاحا لخوض مباراة الفريق ضد إسبانيول، غدا السبت، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني.وكتب برشلونة على حسابه في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يزف خبرا سارا لجماهيره قبيل مواجهة إسبانيول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يزف خبرا سارا لجماهيره قبيل مواجهة إسبانيول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يزف خبرا سارا لجماهيره قبيل مواجهة إسبانيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).