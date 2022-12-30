2022/12/30 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوقفت فرق الأمن التركية ، اليوم الجمعة، 17 مشتبها في عملية أمنية ضد تنظيمات “داعش” و”هيئة تحرير الشام” و”القاعدة” الإرهابية في إسطنبول.وأفادت وكالة “الأناضول” بأن” فرق مكافحة الإرهاب نفذت مداهمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف 17 مشتبها بهم في اسطنبول في عملية لمكافحة الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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