قصف تركي يستهدف قضاء ماوت في السليمانية

2022/12/30 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بتعرض قضاء ماوت في محافظة السليمانية لقصف من قبل الطيران التركي.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الطيران التركي قام بقصف مقتربات جبل اسوس في قضاء ماوت بمحافظة السليمانية".

وتشهد أقضية محافظات اقليم كردستان بين الحين والاخر عمليات قصف مستمرة من قبل القوات التركية واحيانا الايرانية لاستهداف تجمعات المعارضة الكرد الذين ينتشرون في اقليم كردستان العراق.

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