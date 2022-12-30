داعش في 2022.. التنظيم يكثف هجماته خلال عام

2022/12/30 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارف عام 2022 على الانتهاء، وقد شهد خلاله عشرات العمليات من قبل قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، فيما قام الأخير بالمقابل بشن الكثير من الهجمات الدموية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

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