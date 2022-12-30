2022/12/30 | 16:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة المالية، الجمعة، استئناف دوام كوادر دائرتي الموازنة والمحاسبة اثناء...

ظهرت المقالة المالية تعلن استئناف دوام ملاكات دائرتي الموازنة والمحاسبة أثناء أيام العطل أولاً على المسلة.

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