2022/12/30 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمي لا يقرأ ولا يكتب لكن روحه تعلقت

بالحسين (عليه السلام) وسكن حبه في قلبه،

فاصبح الشعر يجري على لسانه بايحاءات

وفيوضات وبركات حسينية، ورغم انه مظلوم

اعلاميا ولم يسلط عليه الضوء، ورغم انه

توفى وهو في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بيت الشاعر سعيد الهر الكربلائي: قصيدة "اهز مهدك ياعبد الله" تهز وجدان الحسينيين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بيت الشاعر سعيد الهر الكربلائي: قصيدة "اهز مهدك ياعبد الله" تهز وجدان الحسينيين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).