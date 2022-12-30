فقدت ثلثي قيمتها.. تسلا تترنح في “وول ستريت” بقيادة إيلون ماسك

2022/12/30 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فقدت تسلا ثلثي قيمتها في سوق الأسهم في عام 2022، تحت تأثير المخاوف بشأن الطلب على السيارات الكهربائية، وأيضا من الانزعاج من التقلبات المتكررة في صفقة شراء رئيسها إيلون ماسك لمنصة تويتر، ونهاية مرحلة الأرباح السهلة في بورصة وول ستريت.غير أن الشركة المصنّعة زادت عمليات تسليم سياراتها بنسبة 45% في الأرباع الثلاثة […]

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تسلا تترنح في “وول ستريت” بقيادة إيلون ماسك أولاً على ايرث نيوز.

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